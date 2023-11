Sky, Bergomi: “Con l’Union Berlino un match point per il Napoli”

Nel corso di 'Sky Calcio Club, l'ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato la prossima sfida in Champions del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di 'Sky Calcio Club, l'ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato la prossima sfida in Champions del Napoli: "Con l’Union Berlino è un match point per la qualificazione agli ottavi? Penso proprio di sì. All’Union vidi fare una buona fase difensiva contro il Real Madrid, ora la rivedrò meglio a Napoli". Mercoledì prossimo, l'ex difensore sarà al commento tecnico di Napoli-Union Berlino per Sky Sport.