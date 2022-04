Sky, Bergomi: "Il Napoli ha sentito molto le grandi partite, un dato lo dimostra"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l'ex calciatore Giuseppe Bergomi.

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l'ex calciatore Giuseppe Bergomi: "Mi vengono in mente le dichiarazioni molto forti di Spalletti prima di partite importanti, come Barcellona, Milan e Fiorentina, per motivare il Napoli e trascinare il pubblico, ma forse questa squadra ha sentito molto queste gare e non è riuscita ad esprimersi. A parte la partita con il Milan ha preso tre gol con il Barcellona e con la Fiorentina, in controtendenza col il resto delle gare in campionato dove non prendeva mai gol".