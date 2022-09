Sky, Bergomi: "Napoli coraggioso, ha saputo soffrire. Spalletti se l’è giocata bene con i cambi"

Presente negli studi di ‘Sky Calcio Show’, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi analizza Milan-Napoli 1-2.

Presente negli studi di ‘Sky Calcio Show’, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi analizza Milan-Napoli 1-2: “Il Napoli è stato coraggioso, anche se il Milan aveva fatto di più. Nel primo tempo ci sono state tre parate belle di Meret. Vincere a San Siro non è facile, c’è un clima pazzesco. Per questo dico che il Napoli è stato coraggioso, ha saputo soffrire, Spalletti se l’è giocata bene con i cambi. Questa vittoria deve dare consapevolezza che invece il Milan ha già. I rossoneri hanno una mentalità pazzesca, sono andati sotto ma non si sono arresi mai”.