Sky, Bucciantini difende Italiano: “E’ l’artefice della Fiorentina e non ha colpe”

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Italiano è l’artefice della Fiorentina. Non posso ascoltare che la Fiorentina ha perso perchè Italiano prende certi tipi di gol. La Fiorentina è arrivata a giocarsi tanto in questi due anni grazie al modo di fare di Italiano e al suo modo di far giocare la squadra”.