Sky, Bucciantini: "Gasperini? Gioca in modo troppo diverso. Faccio un altro nome"

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live: "Futuro? Gasperini gioca proprio in un altro modo, bisogna trovare giocatori a lui funzionali. Secondo me credo sia fondamentale restare nel solco del 4-3-3, bisogna trovare un allenatore che dia del suo e che però continui così. Il mio prescelto è Vincenzo Italiano, sta crescendo una squadra in un certo modo.

De Laurentiis ha comunque bisogno di una scintilla con le persone, lasciamo perdere se poi partono con idee diverse. Deluso dal ko dei viola in Coppa Italia? No, la Fiorentina ha giocato una grande partita, soprattutto ad inizio e fine gara, l'Inter ha fatto due gol con due azioni, ma i viola hanno idee e volontà".