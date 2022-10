Sky, Bucciantini: “Il Napoli è una squadra esaltante che si è esaltata”

"E’ una squadra esaltante, in questo momento è una squadra da vedere e da vivere”.

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista e scrittore Marco Bucciantini: “Il Napoli è una squadra esaltante che si è esaltata, ma rimane sempre dentro alla partita. Non la perde mai per presunzione o per superbia. Mi viene in mente una canzone di Gaber ‘Il desiderio è l’emozione del presente’. Il Napoli è una squadra che desidera e vuole che fa in campo. Col Bologna senza Anguissa loro ti danno il doppio anche se erano più stanchi degli avversari. Chi entra fa. E Spalletti continua a chiedere sempre questo, batte l’Ajax e pensa alla Cremonese e così via. Vincono sempre e fanno tanti gol. E’ una squadra esaltante, in questo momento è una squadra da vedere e da vivere”.