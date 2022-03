Sky, Bucciantini: "Theo attento su Politano, sulle fasce differenza enorme in favore del Milan"

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Sky Calcio Club', Marco Bucciantini, giornalista, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan: “La differenza nelle fasce di Milan e Napoli in termini d’attacco è enorme. Dal punto di vista della serietà e dell’applicazione ho visto una delle migliori partite di Theo, che è stato attento su Politano e su tutti gli inserimenti. Anche Leao, visto che i centrocampisti erano sull’uomo e non l’avrebbero coperto, è stato più attento. Penso che il Milan abbia capito meglio la partita, Pioli fa suonare bene tutti come vuole lui. Credo che una squadra che voglia dare il massimo sia capace di farlo”.