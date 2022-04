Sky, Caressa: “Altro che mantello da supereroe, il Maradona è diventato kryptonite”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha analizzato il pesante ko del Napoli contro la Fiorentina

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha analizzato il pesante ko del Napoli contro la Fiorentina: “Il flop della settimana è il Napoli. Francamente non me l’aspettavo. Posto che la Fiorentina ha giocato una grande partita ed è un’ottima squadra, ma pensavo che il Napoli avesse trovato un equilibrio emotivo che gli facesse fare il salto di qualità. Invece è arrivata la quinta sconfitta in campionato in casa, evidentemente il nome di Maradona pesa un po’ sulle spalle dei giocatori. Spalletti aveva detto che lo stadio pieno doveva essere il mantello da supereroe, ma per adesso è diventata kryptonite. C’è un problema psicologico, magari nel Napoli ci sono tanti giocatori non abituati alla pressione”.