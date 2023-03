Sky, Caressa: "Napoli favorito, ma la Champions è la casa del Milan. E’ nel suo DNA”

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso a Sky Sport sul sorteggio di Champions League

Su Milan-Napoli: "Per come sta giocando il Napoli forse la distanza tra le due dovrebbe essere più ampia di 55-45 come percentuali. Però il Milan è a casa sua in Champions League. C’è il DNA di un’azienda, di una squadra e questo conta. Il Milan ha il DNA europeo dai tempi di Sacchi fondamentalmente. Ed è anche una squadra abituata a giocare a questi livelli nella sua storia. Ovviamente un conto è la storia e un altro avere dei giocatori che hanno già giocato a questo livello. Però ci sono in società persone esperte che sapranno indirizzare emotivamente le giornate che precederanno queste sfide, dando dei consigli e creando il clima giusto. Per questo motivo il Milan accorcia un po’ la distanza rispetto a quella tecnica che si è vista in campo in questa stagione con il Napoli. Il Milan ha dei giocatori che in Europa possono dire la loro. Lì conta moltissimo il giocatore che strappa, e naturalmente penso a Leao. È il giocatore che può e deve fare la differenza tra i rossoneri”.