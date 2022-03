Sky, Caressa: “Punite chi ha fatto lo striscione! Si saranno sputati allo specchio?”

"E’ una roba vergognosa lo striscione con le coordinate di una città!"

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Sky Calcio Club' il giornalista Sky Fabio Caressa ha commentato il vergognoso striscione dei tifosi veronesi contro Napoli: "E’ una roba vergognosa lo striscione con le coordinate di una città! Non bisogna generalizzare con la città, ma bisogna individuare i colpevoli! Chi ha fatto una cosa del genere è cattivo, non si può accettare su un tema del genere come la guerra, come hanno fatto a non sputarsi allo specchio? Vanno puniti!”.