Sky, Compagnoni boccia l'idea Luis Enrique: "Un visionario, ma al Napoli serve un pragmatico"

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Luis Enrique è un visionario, ma il Napoli in questo momento è una macchina così perfetta che ha bisogno di un pragmatico più che un visionario. Luis Enrique è affascinante come idea, ma presenta qualche incognita. Lui proporrebbe le sue idee, un calcio molto particolare che potrebbe anche portare a risultati straordinari, ma non si avrebbe certezza del fatto che la squadra possa metabolizzare questo tipo di calcio".