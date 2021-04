Sky, Compagnoni fiducioso: “Con due innesti l’anno prossimo si può puntare allo scudetto”

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

"Contro il Torino ho visto un super Napoli, una grandissima squadra. Per trentacinque minuti non c'è stata proprio partita, ma anche dopo si è visto solo il Napoli. Penso che questa squadra possa lottare anche per lo scudetto l'anno prossimo, bisogna azzeccare due innesti. Penso che il Napoli con quattro vittorie ed un pareggio sarebbe aritmeticamente in Champions League. Juventus e Milan sono quelle più in difficoltà, lo scontro diretto tra le due squadre sarà decisivo.

Bakayoko-Demme? Hanno giocato benissimo. Ritengo che Demme per le sue caratteristiche giochi meglio in una mediana a due che a tre. E' una lotta Champions avvincente, la bella notizia per i tifosi del Napoli è che questa squadra imperfetta può vincere lo scudetto tranquillamente".