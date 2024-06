Sky, Compagnoni: “Se al Napoli arrivasse Vanderson sarebbe la prova di una cosa”

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia è un calciatore che deve partire largo da sinistra e vedrete che con Conte farà grandissime cose. L’operazione Conte è la migliore che potesse fare De Laurentis. All’inizio avevo dei dubbi su Conte al Napoli, poi ho capito che Napoli è la soluzione migliore per Conte e viceversa.

Cambiaghi? Mi piace molto, ha qualità, ha forza fisica ed è esplosivo. Gli manca un dettaglio, segna pochissimo, però con le qualità che ha comincerà presto a far goal. Se Conte giocherà col 3-4-3 lui sarebbe uno degli esterni e può giocare sia a destra che a sinistra. Persone vicine a Conte mi dicono che il tecnico sta valutando anche l’idea di giocare a 4 in difesa, però se arrivasse uno come Vanderson sarebbe la prova che invece giocherà a tre dietro.

Mazzocchi? Se arrivasse Vanderson avrebbe un ruolo secondario. Di Lorenzo non resterà a Napoli, poi De Laurentiis difficilmente sbaglia il sostituto del centravanti. Lucca al Napoli? E’ una buona soluzione come attaccante di scorta”.