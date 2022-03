Sky, Compagnoni: "Tante assenze, ma il Napoli ha un vantaggio sull'Atalanta"

"L’ipotesi Cannavaro come ct della Nazionale la trovo intrigante, ma non credo che Mancini voglia mollare".

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "L’ipotesi Cannavaro come ct della Nazionale la trovo intrigante, ma non credo che Mancini voglia mollare. Se vuole andare avanti trovo giusto che possa difendere il titolo europeo vinto.

Nazionale specchio del campionato? C’è un’iniezione inaccettabile dei giocatori stranieri nei settori giovanili, mentre in prima squadra non vedo questo problema. In Serie A i giocatori italiani spesso si accontentano, non fanno il salito di qualità e migliorano. Ad esempio Barella ha qualità ed ha voglia di vincere, mentre altri che hanno anche più talento dell’interista non hanno la stesa voglia. Guardate Osimhen, appena letta l’intervista che fece prima di venire a Napoli, dove diceva di voler migliorare, capii subito che giocatore sarebbe stato.

Atalanta-Napoli? Da una parte all’altra le assenze sono tante e pesanti. Rispetto all’Atalanta il Napoli ha il vantaggio, la squadra di Gasperini punta decisamente all’Europa League. Il Napoli si presenterà con la miglior formazione possibile al netto delle assenze, Gasperini invece farà le scelte anche in base alla partita contro il Lipsia”.