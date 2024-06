Sky, De Grandis: “Kvara via per 100mln? Bisogna riflettere, sono un capitale incredibile"

"Se il PSG desse 100 milioni per Kvara e un ingaggio superiore, inevitabilmente il Napoli tenendolo dovrebbe ritoccare il suo ingaggio".

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli a certe cifre? Una domanda che si pongono frequentemente, così come il nuovo tecnico Antonio Conte. Riguardo a questa eventualità, il giornalista Sky Stefano De Grandis ha detto la sua visione dagli studi di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio del match valido per il Gruppo F di Euro 2024 tra la Georgia - dove appunto Kvara è la stella - e la Repubblica Ceca.

"100 milioni, se li sai utilizzare, sono un capitale incredibile. Il Genoa ha pagato Gudmundsson 1 milione e mezzo, per esempio. Rispetto a certe cifre devi riflettere, non può essere incedibile tutto. Kvara ora è riconosciuto a livello internazionale e, inevitabilmente, rende di meno. Se il PSG desse 100 milioni per Kvara e un ingaggio superiore, inevitabilmente il Napoli tenendolo dovrebbe ritoccare il suo ingaggio".