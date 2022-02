Sky, De Grandis punta sul Napoli: “E’ la migliore alternativa all’Inter per lo scudetto”

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per fare un bilancio dopo la fine del mercato di gennaio: “La squadra resta competitiva perchè Insigne farà di tutto per dimostrare il suo attaccamento alla maglia. Sono convinto che farà un ottimo finale di stagione. Il Napoli è altamente competitivo e secondo me è la migliore alternativa all’Inter per lo scudetto”.