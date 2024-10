Sky, De Grandis su Raspadori: "Fantastico per alcuni allenatori, quest’anno poco considerato”

"E’ una seconda punta, sa giocare anche da numero 9, però non è esattamente uno che fa 20 gol a campionato".

Nel pre-partita di Italia-Israele su Sky Sport 24, il giornalista Sky Stefano De Grandis ha parlato di Giacomo Raspadori: “Alti e bassi per Raspadori, soprattutto alla fine dell’anno scorso quando Simeone era fuori causa e non si sapeva se dovesse giocare lui o il Cholito.

Quest’anno è stato considerato poco, anche perché nel Sassuolo, che palleggiava molto, faceva il centravanti perché è bravissimo a dialogare con gli altri. Non è esattamente un bomber, un centravanti vecchia maniera. E’ una seconda punta, sa giocare anche da numero 9, però non è esattamente uno che fa 20 gol a campionato. Quindi deve essere utilizzato per quello che è, per alcuni allenatori diventa fantastico proprio perché sa giocare bene la palla, se invece giochi con i cross e con un centravanti fisico in area di rigore perde un po’ di consistenza".