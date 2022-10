Sky, Di Canio su Lobotka: “Da mediano un po’ rozzo a organizzatore alla Xavi”

"Riceve palla, sterza velocemente, ruba il tempo agli avversari e i tuoi compagni guadagnano 10 metri".

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex calciatore del Napoli Paolo Di Canio ha parlato di Stanislav Lobotka: “Sono impressionato da una cosa, quando è stato presentato e facevamo vedere le sue immagini, prendeva palla goffo sulla trequarti avversaria, rientrava e tirava dieci metri sopra la traversa. Ed era questa l’azione migliore. Era un mediano un po’ rozzo, ma questo miglioramento del mantenere il possesso palla anche sottopressione alla Xavi. Poi va in verticale, spinge la palla e non lo prendi. E’ arrivato come centrocampista un po’ più di rottura ed è diventato un organizzatore che detta il penultimo passaggio. Riceve palla, sterza velocemente, ruba il tempo agli avversari e i tuoi compagni guadagnano 10 metri. Tutto questo dà sicurezza alla squadra”.