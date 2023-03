Sky, Gentile su Napoli-Milan: "Per gli azzurri è un test, nessun dramma in caso di sconfitta"

"La partita di campionato il Napoli può davvero viverla come un test per capire poi come comportarsi per la doppia sfida di Champions”.

Nel corso del 'Tg Ultima parola', Riccardo Gentile, giornalista e telecronista Sky Sport, ha parlato della sfida di campionato tra Napoli e Milan: "Il Napoli, per il vantaggio in classifica che ha su chi insegue, ha la possibilità di vivere questa partita come un test. Anche se poi Spalletti ha dimostrato con le scelte di non voler lasciare nulla a caso e di voler vincere tutte le partite, peraltro ci sta riuscendo sempre, schierando i titolari. Anche se il Napoli dovesse perdere non sarebbe un dramma per quello che riguarda la classifica.