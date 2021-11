Sky, Marani e il caso plusvalenze Juve: "Possibile che nessun quotidiano ne abbia parlato prima?"

Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha analizzato così la crisi della Juventus, soffermandosi in particolare sul caso plusvalenze: "Sono stupito del fatto che sembri che tutto questo stia accadendo adesso: appare adesso la crisi tecnica, dirigenziale, il caso plusvalenze... Quello che è uscito in questi giorni era scritto nei bilanci: serviva un'informazione seria, che studiasse le carte non in maniera superficiale. Ho preso tanti attacchi perché dicevo tante cose, dicevo che il re era nudo, e lo era da molto tempo. Ma è possibile che un giornale importante non abbia acceso la luce sulla vicenda prima che tutto questo accadesse?", ha concluso il giornalista.