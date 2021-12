Sky, Marani: "Momento delicato per il Napoli, il punto interrogativo è l'ambiente"

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW.

La Serie A propone diverse sfide scudetto. "Sono molto curioso di vedere Napoli-Atalanta, perché gli azzurri non avranno tre giocatori importanti. Per il Napoli è un momento delicato, anche in vista della Coppa d'Africa. L'unico punto interrogativo sul Napoli è rispetto all'ambiente, negli ultimi anni si sono create situazioni difficili da gestire. Spalletti dovrà essere bravo, dovrà avere una grande sagacia e non farsi sfuggire la frizione... L'Atalanta mi piace moltissimo, è devastante e può battere chiunque. Ci sono delle gare in cui è irrefrenabile".

Come vede la lotta scudetto? "Credo sia una lotta a quattro, Napoli, Milan, Inter e appunto Atalanta. In questo momento la più solida mi sembra l'Inter, il Napoli finora ha giocato meglio e i numeri dicono che ad oggi è stata la migliore, il Milan mi sembra un bel gruppo e poi c'è l'Atalanta che - ribadisco - è una realtà molto molto interessante".