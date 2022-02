Sky, Marani: “Non c'è stata partita. Il Napoli ha preso il Barça nel mese peggiore"

"In Liga sono quarti, se penso che gli azzurri sono una locomotiva della Serie A sono molto colpito".

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha detto la sua sulla sconfitta del Napoli contro il Barcellona: "Non c'è stata partita, come nel secondo tempo dell'andata. Forse il Napoli ha preso il Barcellona nel mese sbagliato, ora i blaugrana sono forti, vicini a quelli del passato e oggi hanno ricordato di essere quelli che sono. In Liga sono quarti, se penso che gli azzurri sono una locomotiva della Serie A sono molto colpito. Mi ha stupito la tecnica del Barça".