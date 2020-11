Sky, Marani pazzo del Sassuolo: "Gioiello tattico a Napoli, è la nuova Atalanta!"

Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha commentato lo straordinario momento del Sassuolo, reduce dalla vittoria in casa del Napoli che è valsa il secondo posto in classifica: "Il Sassuolo è già la nuova Atalanta, come struttura e ha un allenatore che in questo momento fa veramente la differenza. La partita di Napoli è un gioiello dal punto di vista tattico. Milan e Sassuolo hanno acquistato poco, la continuità è fondamentale, del gioco. A me sorprende che qualcuno si sorprenda del Sassuolo".