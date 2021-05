Sky, Marani: "Quando Gattuso diceva di non avere i calciatori aveva stra-ragione"

Il vice direttore di Sky Sport Matteo Marani è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "La frattura tra De Laurentiis e Gattuso parte da lontano e non è sanabile perché la società non ha dato a Ringhio la protezione che chiedeva. In generale penso che i campioni facciano sempre la differenza e il Napoli ha Insigne, Zielinski e Osimhen. Quando Gattuso a dicembre diceva di non avere i calciatori aveva stra-ragione, non era una scusa. In situazione di normalità il Napoli poteva fare un campionato migliore".