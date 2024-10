Sky, Marchegiani critico: “Il Napoli vince, ma non è fluido e deve migliorare molto”

"Deve fare meglio davanti con i tre. Politano fa il terzino e attaccano in maniera strana con un 4-2-2-2".

Nel corso del programma di 'Sky Sport Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del Napoli: "Deve migliorare in tutto, il Napoli sta ottenendo i risultati ma ha giocato un solo scontro diretto contro la Juventus.

Deve fare meglio davanti con i tre. Politano fa il terzino e attaccano in maniera strana con un 4-2-2-2, sistemazioni non ancora fluide. Pure sulla gestione della partita, è stato bravo a segnare ma si è messo spesso in attesa. Io parlo di una squadra che vincerà il campionato… perciò dico pure Lukaku non è ancora quello dell'Inter".