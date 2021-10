Sky, Marchegiani: "Il Napoli in questo momento ha un giocatore che in Italia è unico"

Nel corso di Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex calciatore Luca Marchegiani: “Il Napoli in questo momento ha un giocatore che è unico in Italia: Osimhen. Anche oggi ha cambiato la partita lui, perché nel momento che il Napoli era in difficoltà è bastata una palla lunga e si è guadagnato il rigore. Da lì la partita si è rimessa nei binari che il Napoli ha potuto interpretare. Vera l’organizzazione, la mentalità e lo spirito che i giocatori hanno nel saper far la scelta giusta nei momenti della partita, però Osimhem è il valore aggiunto di questa squadra”.