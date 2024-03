Sky, Marchegiani: "Il Napoli l'ha meritata, queste gare si vincono con gli episodi"

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli sulla Juventus

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli sulla Juventus: "Il Napoli ha fatto vedere molti passi in avanti. Il primo tempo è stato divertentissimo, forse la Juventus ha avuto più occasioni ma si sono visti azioni da una parte e dall'altra. Nel secondo il Napoli ha più provato a controllare il gioco, la Juve aveva avuto già prima un'occasione per pareggiare. Nel primo tempo Vlahovic ha avuto tre occasioni clamorose... Queste partite le decidono gli episodi e in quello il Napoli ha grande merito".