Sky, Marchegiani: "L'Eintracht ha cercato di limitare Kvara e Lozano li ha sfondati"

"Anche nei primi 20' non è riuscito ad essere efficace ma ha sempre avuto la gestione del gioco".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Marchegiani, commentatore tecnico di Sky Sport per Eintracht-Napoli, ha commentato il successo della squadra di Spalletti per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale: "L'Eintracht ha preparato la partita cercando di limitare Kvaratskhelia, ma il Napoli li ha sfondati con Lozano. Il Napoli è questo, ha diverse soluzioni tattiche, ci crede, ha la mentalità giusta. Anche nei primi 20' non è riuscito ad essere efficace ma ha sempre avuto la gestione del gioco".