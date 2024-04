Sky, Marchetti: “Ad oggi nessun club di A può permettersi Conte! Poi se si accontenta…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Antonio Conte

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Antonio Conte: “Al di là di Napoli o Milan, Conte in questo momento non se lo può permettere nessuno in Italia, neanche la Juventus che paga già Allegri e non può aggiungere altro a livello salariale. Poi se subentrano cose personali e lui si accontenta… ma lui chiede tanto, ancora di più se gli chiedi di vincere e spesso arriva anche alla saturazione dal punto di vista caratteriale ed i legami diventano spesso tesi con le proprietà”.