Sky, Marchetti: "Credo che una clausola rescissoria per Kvaratskhelia convenga anche al Napoli"

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: "Sicuramente Spalletti ha aumentato il valore della rosa del Napoli. Il successo della squadra passa anche dall'allenatore che ha costruito un grande gruppo di lavoro. Naturalmente l'aumento del valore della rosa è dovuto anche agli stessi giocatori e alla loro bravura e ai risultati. Secondo me tra i vecchi calciatori azzurri Di Lorenzo ha aumentato di molto il suo valore, diventando calciatore di caratura internazionale. È molto cresciuto anche Lobotka. Contro la Roma non so chi giochi dall'inizio, se Raspadori o Osimhen. Credo, però, che sia giunto il momento di vedere il nigeriano titolare. Forse contro i difensori della Roma, molto fisici, potrebbe essere più adatto.

La clausola rescissoria per Kvaratskhelia? Per giocatori come lui penso che convenga al giocatore ma anche al club. Per il club è una sorta di assicurazione, io non voglio venderti, però qualora tu vuoi la clausola io te la metto alta. Per me deve essere un sacrificio talmente grosso che deve essere ripagato da una somma ingente che mi arriva nelle casse con cui io proseguo nel mio progetto con un bel po' di soldi in più. Kvara è diventato un fenomeno nazionale: se sia un fuoriclasse o no, se ci riferiamo ai grandi campioni del passato, come per esempio Ronaldo il fenomeno o Maradona, allora dico no. Che sia un grandissimo giocatore già adesso è evidente. Perché è uno che fa la differenza. Tra l'altro Kvara ha un'immagine pulita, tutto casa e chiesa. Quindi oltre la bellezza professionale c'è anche questo aspetto da tener presente"