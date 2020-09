Sky, Marchetti: "La Roma offre 25mln a Milik, l'attaccante ci sta pensando..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti scrive, a proposito di Milik: "L'offerta della Roma è sul tavolo: 5 anni a circa 5 milioni di euro, ma il polacco ancora non ha deciso. Ore di riflessione, che magari coinvolgono anche la famiglia. Ma il sì non è arrivato. E quindi ancora - naturalmente - non è arrivato neanche il sì per la definizione del trasferimento di Dzeko alla Juventus. Ecco perché la Juve, nel frattempo, non solo segue con attenzione il procedere delle burocrazie ed esami per il passaporto di Suarez, ma soprattutto continua a tenere sotto stretta osservazione la pista Giroud. Sono tutte questioni ad incastro, e il fattore tempo ha il suo peso".