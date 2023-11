Sky, Marchetti: "Mazzarri atteso da un ciclo di ferro, ma ho una convinzione"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: "Raspadori? Ha saputo sfruttare tutte le opportunità che ha avuto sia lo scorso anno che quest’anno, come dimostra la fiducia di Spalletti che in Nazionale punta molto sull'attaccante azzurro. Trovare spazio quando hai davanti un attaccante come Osimhen è difficile, ed anche il 4-3-3 non lo aiuta in questo. Può trovare maggiore minutaggio con il 4-2-3-1, ma dipende anche dall’interpretazione del modulo chiesta dal tecnico.

Quale sarà la prima modifica che Mazzarri dovrà apportare? Sicuramente dovrà lavorare sulla testa dei giocatori, ricreare un gruppo compatto come quello dello scorso anno, lavorare anche sulla distanza tra i reparti e sulla linea difensiva. Lo attende un ciclo di ferro, ma al tecnico non manca il coraggio, di cui ha dato prova anche nei suoi lunghi quattro anni in azzurro”.