Sky, Marchetti: "Nel Napoli tutti felici e col sorriso stampato in faccia"

TuttoNapoli.net

"Il Napoli festeggia la qualificazione già ottenuta con un’altra prova straordinaria: 3-0 senza mai soffrire, una partita maiuscola, 16esimo marcatore diverso in stagione (Ostigaard), un attacco dove girano tutti e dove segnano tutti". Così Luca Marchetti, volto di Sky Sport, commenta nel suo editoriale per Tuttomercatoweb la vittoria degli azzurri in Champions.

"Spalletti quando dice che ha tanti giocatori titolari dice la verità. Quando parla di titolari da 60 e 30 minuti ha spiegato - a noi fuori dello spogliatoio - qual è lo spirito della squadra, qual è la mentalità. Sono tutti felici, con il sorriso stampato in faccia. Sanno che stanno facendo qualcosa di straordinario, di non previsto (almeno non così) ad inizio stagione. Pensate soltanto a stasera: tridente mai visto, non certamente dall’inizio. Lo scorso anno dicevamo che il Napoli dipendeva da Osimhen. Quest’anno si è aggiunto Kvara, e allora abbiamo detto che il Napoli poteva dipendere anche dal georgiano. Stasera non ha giocato nessuno dei due, ma il Napoli ha giocato con una sicurezza e una scioltezza da grande squadra. Con una maturità incredibile, con una solidità che dopo appena 3 mesi di stagione è sorprendente. Sa giocare sulla profondità e sullo stretto, sulle fasce e con le imbucate. Solo applausi, meritatissimi. A Spalletti, a Giuntoli e alla società. Perché le cose quando funzionano, significa che hanno funzionato per tutti. E a tutti i livelli. Questo equilibrio e questa qualità tenerli per tutta la stagione sarà la grande sfida del Napoli. Per continuare ad essere così protagonista.