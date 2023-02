Sky, Marchetti: "Rigori sbagliati? Mi sembra una coincidenza clamorosa"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Diventa difficile in questo momento migliorare il Napoli. Non c'è il pelo nell'uovo, ormai questa squadra sembra andare con il pilota automatico. La Champions League ci ha dimostrato quanto questo gruppo possa essere competitivo pure in Europa, è giusto non porsi limiti, poi ovviamente capiremo. Il Napoli non deve temere nessuno. I rigori sbagliati in Champions? Mi sembra una coincidenza clamorosa e penso sia un merito di questa squadra. Il Napoli non sbaglia niente neanche in difesa".