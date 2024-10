Sky, Marianella: "McTominay tra le chiavi della vittoria, è determinante per la squadra"

Il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella ha commentato ai microfoni dell’emittente satellitare la vittoria del Napoli contro il Como: “McTominay è stata tra le chiavi del match, dopo 30" ha strizzato l’occhio portando il Napoli in vantaggio. Gol, assist, inserimenti, ha procurato un rigore ma poi c’è stato fuorigioco. E’ stato, come mi aspettavo, ma come se l’aspettavano tutti un elemento determinante di questa squadra”.