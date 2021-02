Sky, Marocchi 'contesta' il Var: "Gol di Politano col braccio"

L'ex calciatore Giancarlo Marocchi ha commentato ai microfoni di Sky Sport il gol di Politano nel 2-0 contro il Benevento: "Politano cade e non si accorge di nulla, ma il pallone gli colpisce il braccio proteso. Io dal mio monitor, se pur piccolo, vedo con certezza il braccio. A me sembra evidente, si vede che al Var non avevano questa evidenza".