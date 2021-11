Sky, Modugno: "Higuain è il miglior centravanti della storia del Napoli"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha aperto il dibattito nel corso della trasmissione 'Radio Goal', su Radio Kiss Kiss Napoli. Chi è la miglior prima punta della storia azzurra? Il collega si esprime così: "Non ho mai visto Vinicio e Jeppson, ma per me Higuain è il più grande centravanti della storia del Napoli. Ovviamente mi riferisco all'Higuain napoletano, quello di quegli anni in azzurro".