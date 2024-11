Sky, Modugno: "Il Napoli ha subito meno tiri di tutti in area, devi provarci solo da fuori"

Il giornalista Sky, Francesco Modugno, è intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero: "Lukaku e Kvara decisivi con il Milan? I due calciatori, al netto dei gol che hanno segnato martedì sera, sono quelli che hanno dato un contributo inferiore nell'arco della gara se devo fare una mia classifica. Le assenze rossonere? Conoscendo dimensione, tradizione, storia, forza e valori del Napoli, ma anche le paure e le scorie che la squadra si porta dietro, una vittoria con la Juventus ma anche a San Siro con il Milan ha sempre un significato forte a prescindere dal momento e dal divario che può esserci.

Inter-Napoli vietata ai tifosi dalla Campania? Chi gestisce l'ordine pubblico si assume responsabilità importanti e legittimamente pensa e valuta ogni tipo di rischio prima di emettere un provvedimento di questo tipo. A Milano c'è stato un precedente drammatico, con un morto, che non è lontanissimo dei tempi. Una situazione del genere si è venuta a creare con la Roma. Il potenziale rischio, per qualsiasi squadra, c'è soprattutto quando i tifosi si muovono in migliaia e ci sono i gruppi organizzati.

Per quanto riguarda la partita con i nerazzurri, qualora arrivasse la vittoria sarebbe una patente che certifica il momento del Napoli. Un dato importante che è emerso con il Milan riguarda i km percorsi: circa 9 in più dell'avversario. È una differenza evidente che sottolinea la disponibilità della squadra nei confronti dell'allenatore. Il Napoli, inoltre, è primo in classifica nella statistica delle squadre che hanno concesso meno tiri dentro l'area di rigore ed è praticamente la seconda per quelli concessi dalla distanza. Gli azzurri sembrano voler dire che devi provarci da 30 metri se vuoi segnare.

Atalanta? I bergamaschi si trovano in una posizione di classifica alta e sono una squadra forte. Per loro arrivare in Champions League è sempre una grande festa e giocano con leggerezza di gambe e testa, a differenza delle squadra che hanno la pressione di dover vincere. Però considerando la qualità, l'abbondanza e le varianti che hanno, i nerazzurri sono una squadra seriamente ambiziosa.

Rinnovo Kvaratskhelia? La trattativa è complessa ed è fatta di tante cose. L'ingaggio è il minore dei problemi: c'è un'offerta importante del Napoli, intorno ai 5 mln per il primo anno per poi andare a scalare e crescere in futuro. Per quanto riguarda il valore della clausola, la posizione del Napoli è molto rigida: 80 mln non è una clausola. Quest'estate lo avrebbero pagato 110. Anche le commissioni sono un fattore, non parliamo di pochi soldi. ADL non mi sembra una persona non dotata della sensibilità necessaria per capire che le commissioni vadano pagate, il punto è capire se pagare le cifre che vuole lui o quelle che chiedono gli agenti. La trattativa è articolata e complessa, ci sono tanti aspetti e fattori da considerare ma va trovata un'intesa".