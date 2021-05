Sky, Modugno svela: "Legali di Spalletti al lavoro su circa 80 pagine di contratto"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto direttamente ai microfoni dell'emittente satellitare e si è soffermato sulla trattativa ormai ai dettagli tra Luciano Spalletti e il Napoli. “Da settimane ormai, Luciano Spalletti è la scelta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Non ancora definita la parte contrattuale ed economica. C’è al momento in corso un approfondimento degli avvocati del tecnico sui contratti. Circa 80 pagine di contratto e una base di ingaggio di 2.5 milioni a salire. Pronto un contratto biennale, da valutare se ci sarà un’opzione per il terzo. Spalletti e la Champions hanno un feeling particolare: nelle ultime dodici stagioni in panchina, ha conquistato il piazzamento ben 11 volte”.