Sky, Nebuloni: "Con una mossa Gasp ha incartato Conte, opzione usata anche in passato"

Massimiliano Nebuloni, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gasperini ha sfruttato le qualità dei centrocampisti e dei due attaccanti, ha limitato Di Lorenzo ed Olivera andando a schierare Lookman e De Ketelaere molto larghi. Anche negli anni scorsi era capitato che Gasperini optasse per questa soluzione senza centravanti.

Non mi stupirebbe che Gasperini domani in Champions tornasse a schierare il tridente pesante con Retegui dall’inizio. Dipende da come Gasperini inquadrerà lo Stoccarda che è brava ad attaccare ed un po’ meno a difendere. Chiunque giochi, se l’Atalanta giocherà come domenica, farà bene e farà la differenza e lo Stoccarda non sarà tranquillissimo”.