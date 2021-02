Sky, Piccinini: “Amo Napoli, mi manca. Azzurri ancora in corsa per tutti gli obiettivi”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista di Sky, Sandro Piccinini. “Amo questa città, mi manca tantissimo e vorrei tornarci. Non vado a Napoli da diverso tempo vorrò essere di nuovo lì. Ho una vecchia passione per questa terra, a cui sono fortemente legato da sempre. Non vedo l’ora di essere quanto prima allo stadio Diego Armando Maradona.

Quando le aspettative solo alte, come ad inizio stagione, è chiaro che poi c’è un pò di delusione. Il Napoli è in corsa su tutti i fronti e per tutti gli obiettivi, la Champions è a portata di mano, nonostante tutti gli infortuni che ci sono stati, soprattutto quelli di Mertens e Osimhen. L’idea originaria era di puntare forte sul nigeriano ma poi è venuto a mancare dopo poche partite”.