Sky, Tecca: "Zaniolo ha grandi qualità e Napoli è la piazza giusta per lui"

Massimo Tecca, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Massimo Tecca, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Zaniolo s'è pentito di aver chiuso in quel modo il rapporto con Roma, ora si trova un po' emarginato e bene ha fatto Spalletti a rivalutarlo. Ha bisogno di tornare in Italia, sta facendo poco in Inghilterra e per dare una svolta alla carriera deve tornare in Italia e Napoli sarebbe la piazza giusta per rilanciarlo. Va responsabilizzato, ma ha qualità enormi. Conte? Con Conte non esistono mezze misure, o si mette in riga e fa ciò che vuole o è fuori".