Sky, Trevisani contro ADL: "Perché mettere in discussione Gattuso quando era terzo e dentro tutto?"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto per parlare anche di Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "Le discussioni su Gattuso sono state aperte dalla società quando il Napoli era terzo e ancora in corsa in Europa League e in Coppa Italia. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Ora apriamo un processo, un mese fa invece non c'era da aprire nulla. E il fatto di averlo aperto un mese fa probabilmente ha portato a questi risultati. Il Napoli ha avuto una stagione quasi ingiudicabile per i tanti infortuni.".