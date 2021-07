Sky, Trevisani su Emerson: "Non come Spinazzola, ma nel meccanismo Italia può fare bene"

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport 24, Riccardo Trevisani, telecronista Sky, si è soffermato su Emerson Palmieri, che dovrà sostituire Spinazzola a Euro 2020: "Ovviamente il livello che aveva raggiunto Spinazzola, in questo momento Emerson non ce l'ha. Il terzino della Roma quando partiva sembrava una tromba d'aria. Non era arrestabile quando arrivava in corsa e anche quando partiva da fermo, un po' la sua grande forza negli uno contro uno in questo Europeo. In bocca al lupo a lui, ma credo che Emerson possa fare bene e soprattutto è inserito in un meccanismo della Nazionale che funziona".