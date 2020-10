Sky, Trevisani sul focolaio AZ: "Il calendario è super complesso, se si rischia come col Genoa..."

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il caso dei tanti positivi nell'AZ Alkmaar in vista del match contro il Napoli: "Ovviamente, se i contagiati sono stati isolati ed è tutto tranquillo, è un discorso, se poi succede come col Genoa non è più cosi tranquillo. Il calendario è super complesso, la soluzione non è semplice. C'è un comportarsi bene, essere in grado di combattere questo maledetto virus che può solo andare ad aumentare, con le temperature che si abbassano e le influenze che aumentano, la situazione non può certo migliorare".