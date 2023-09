Sky, Ugolini: "Anche Sarri partì male, ma già si intravedeva qualcosa..."

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto a Canale 8

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto a Canale 8: "Quando Sarri dopo le prime tre partite andava male comunque si intravedeva qualcosa, c'era un'idea di calcio che richiedeva tempo ma lo si notava, così come lo si notava per Ancelotti, per Spalletti che ne vinse tante pronti via. Ma questa squadra con Garcia sembra non lasciar intravedere nulla di particolare, è questa la grande differenza col passato".