Sky, Ugolini: "Bernardeschi non è definitivamente saltato, ma il sostituto di Mertens è un altro"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bernardeschi secondo me non è definitivamente saltato, ma l'obiettivo principale per l'attacco è Deulofeu. Può giocare sottopunta, può giocare esterno, può essere il sostituto di Mertens. Il Napoli comunque ha già una base importante su cui ha costruito l'ultima stagione".