Sky, Ugolini: “Napoli pienamente in corsa per la Champions, ma deve cambiare trend in trasferta”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini.“Era importante anche cancellare con 3 punti la delusione dell’ultimo match col Sassuolo. Il Napoli se mette di fila risultati importanti si metterebbe completamente in corsa per il quarto posto che è ampiamente alla portata anche alla luce del risultato dell'Atalanta di ieri. Ho avuto subito la percezione che l'infortunio di Ghoulam fosse un infortunio serio, mando un grande abbraccio a lui. Un ragazzo davvero sfortunatissimo, c’è un dispiacere immenso perché questo ragazzo veramente è stato perseguitato dalla sfortuna però tornerà più forte di prima. Il Napoli deve cambiare il trend lontano dal Maradona perché all'orizzonte il calendario propone tre trasferte incredibili e decisive per il raggiungimento del quarto posto”.