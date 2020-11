Sky, Ugolini: "Osimhen può crescere sul corto per diventare una punta completa"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, direttamente dagli studi dell'emittente satellitare ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli: "Osimhen ha già grandi margini di crescita da un punto di vista fisico, può rinforzarsi e abbinare le sue caratteristiche di velocità, di spunto e scatto a una potenza che non gli manca sul lungo ma potrebbe servirgli sul corto, come nell'uno contro uno. Non è ancora grezzo, ma può sensibilmente migliorare. In prospettiva può diventare un attaccante completo".