Sky, Ugolini: "Rinnovo Kvara? Non c'è fretta! Situazione diversa da Osimhen..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'augurio è che rinnovino tutti, ma farei una distinzione tra Osimhen e Kvara. Osimhen va in scadenza nel 2025, tra poco più di un anno potrebbe firmare a zero con un altro club, per questo il club deve tutelare il proprio patrimonio. Discorso diverso per Kvaratskhelia, che ha fatto benissimo, è arrivato un anno fa, ha ancora quattro anni di contratto e per la questione rinnovo non c'è fretta".